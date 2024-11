UEFA Nations League: Terror-Warnung in Frankreich vor Länderspiel gegen Israel

Vor dem Spiel in der Nations League am Donnerstagabend zwischen Frankreich und Israel (ab 20:45 Uhr im Liveticker) gibt es in Paris erhöhte Sicherheitsmaßnahmen - auch aufgrund einer Terrorwarnung.

Rund um das Länderspiel am Donnerstagabend in der UEFA Nations League zwischen Frankreich und Israel (ab 20:45 Uhr im Liveticker) gibt es in Paris große Sorgen um Ausschreitungen und nun auch eine Terror-Warnung.

Laut einem Bericht der "Bild" haben Nachrichtendienste Hinweise erhalten, dass die iranischen Revolutionsgarden einen Anschlag auf die israelische Nationalmannschaft planen könnten. Darüber hinaus ist die Terror-Gefahr in Frankreich derzeit ohnehin recht hoch.

Vor recht genau neun Jahren kam es am heutigen Spielort im Stade de France im Rahmen des damaligen Länderspiels zwischen Frankreich und Deutschland zu einem Selbstmord-Attentat von IS-Terroristen, die zeitgleich auch in der Pariser Innenstadt Restaurants angriffen sowie ein Rockkonzert in der Veranstaltungshalle Bataclan überfielen.