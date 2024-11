Nachdem Adam Szalai am Samstagabend in der Johan-Cruyff-ArenA reanimiert werden musste, äußerte er sich nun erstmals selbst zu Wort. Außerdem erntet Ex-Bundesliga-Stürmer Wout Weghorst für einen Torjubel enorme Kritik.

Die deutliche 0:4-Niederlage in der Nations League gegen die Niederlande hakte die ungarische Fußball-Nationalmannschaft schnell ab - an diesem Abend in Amsterdam waren andere Dinge wichtiger. "Adam Szalai ist ein echtes Vorbild. Wir vertrauen darauf, dass er sich so schnell wie möglich erholen wird", sagte Ungarns Levente Szabo - und sprach damit die Gedanken vieler seiner Landsleute aus.

Wenig später meldetete sich dann auch der ehemalige Bundesliga-Profi Szalai zu Wort. "Vielen Dank für die vielen Nachrichten, mir geht es gut", schrieb der 36-Jährige bei Instagram und versah seine Mitteilung mit einem roten Herz.

Bereits in der siebten Minute war Szalai, nun Teil des ungarischen Trainerteams, auf der Ersatzbank zusammengebrochen. Die Partie wurde für einige Minuten unterbrochen, Szalai in ein Krankenhaus gebracht. Kurze Zeit später folgte dann die Entwarnung durch den Verband. Szalais Zustand sei "stabil" und er "bei Bewusstsein".

Dass die Leistung der Ungarn schwach war, war da nur verständlich. "Wir haben gut angefangen, aber ich wünsche niemandem, dass er das erleben muss, was wir erleben mussten", sagte Ungarns Kapitän Dominik Szoboszlai: "Wir haben weiter für Adam gespielt, und natürlich hat das, was passiert ist, unsere Leistung beeinflusst. Das war heute nicht genug."