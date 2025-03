Ab 30 Euro: UEFA gibt Ticketpreise für Final Four bekannt

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat die Ticketpreise für das Final Four der Nations League veröffentlicht. Demnach können Fans der Teilnehmer Deutschland, Spanien, Frankreich und Portugal Karten schon ab 30 Euro erwerben. Das Turnier findet vom 4. bis 8. Juni in München und Stuttgart statt.

Tickets für die Kategorie 1 für das Halbfinale zwischen der DFB-Auswahl und Portugal in München kosten 150 Euro, für die Kategorie 2 75 Euro. Für das zweite Halbfinale zwischen Europameister Spanien und Vize-Weltmeister Frankreich in Stuttgart werden 100 bzw. 60 Euro fällig. Diese Preise gelten auch für das Spiel um Platz drei in Stuttgart. Für das Endspiel in München müssen die Fans wie für das deutsche Halbfinale 150 bzw. 75 Euro bezahlen.

Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte sich durch den Viertelfinal-Erfolg gegen Italien (2:1, 3:3) erstmals für das Final Four der Nations League qualifiziert.