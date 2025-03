DFB-Ausfälle? Spalletti kann nur müde lächeln

Florian Wirtz? Kai Havertz? Niclas Füllkrug? Alle verletzt. Bundestrainer Julian Nagelsmann fehlt im Länderspiel-Klassiker in der Nations League gegen Italien jede Menge Offensiv-Power, doch sein Gegenüber Luciano Spalletti kann über die Verletzungssorgen im DFB-Team nur müde lächeln.

"Eine Nationalmannschaft wie Deutschland hat keine Probleme mit Ausfällen", sagte der Coach der Squadra Azzurra vor dem Viertelfinal-Hinspiel am Donnerstag in Mailand (20.45 Uhr/ARD), Deutschland habe "vier oder fünf hochkarätige Flügelspieler", die alle "an ihrem Gegenspieler vorbeiziehen können, und sie haben eine Fülle von brillanten Mittelfeldspielern".

Im San Siro setzt Nagelsmann in seiner offensiven Dreierreihe wohl auf Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Jamal Musiala und Leroy Sane (beide FC Bayern), davor könnte Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach) die Sturmspitze bilden. "Florian Wirtz und Kai Havertz: Da sind zwei richtige Qualitätsspieler nicht dabei", hatte Nagelsmann zuletzt gesagt. Er habe versucht, "die Qualität, die wegbricht, auch durch Qualität zu ersetzen".