Josep Martinez (Inter Mailand)

In der Saison 2020/2021 kam der 27-Jährige aus der zweiten spanischen Liga von UD Las Palmas zu RB Leipzig. In seinen ersten zwei Jahren machte er zwei Spiele in der Bundesliga sowie eins im Pokal und in der Champions League. Anschließend verlieh man ihn nach FC Genua, wo er anschließend fest verpflichtet wurde. Vor der laufenden Spielzeit überwiesen die Mailänder dann 13,5 Millionen Euro an ihren Ligakonkurrenten.