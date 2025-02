DFB-Frauen: Sehitler für Müller nachnominiert

Bundestrainer Christian Wück hat einen Ersatz für die verletzte Marie Müller gefunden. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mitteilte, rückt Alara Sehitler in den Kader nach. Die 18-Jährige vom FC Bayern war eigentlich bei der U23 eingeplant. Am Donnerstag hatte sie noch beim 3:2-Sieg gegen England einen Doppelpack geschnürt. Beim anstehenden Nations-League-Spiel in den Niederlanden am Freitagabend (20.45 Uhr/ARD) wird sie daher noch nicht dabei sein.