DFB-Team: Goretzka gibt Comeback - auch Mainzer spielen

Leon Goretzka steht bei seiner Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft sofort wieder in der Startelf - und das neben zwei Mainzern. Der Profi von Bayern München beginnt 16 Monate nach seinem 57. und bislang letzten Länderspiel im Viertelfinal-Hinspiel der Nations League in Mailand gegen Italien (20.45 Uhr/ARD) neben dem Dortmunder Pascal Groß im defensiven Mittelfeld.