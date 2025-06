DFB-Training: Mit 24 Spielern gegen Portugal

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht ohne weitere personelle Rückschläge ins Nations-League-Halbfinale gegen Portugal. Alle 24 verbliebenen Spieler nahmen am Dienstagvormittag am Abschlusstraining in Herzogenaurach teil. Bundestrainer Julian Nagelsmann fehlen am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in München insgesamt zehn Profis.