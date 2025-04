Drei Änderungen: Wück setzt auf Freigang gegen Schottland

Bundestrainer Christian Wück setzt beim Wiedersehen der deutschen Fußballerinnen mit Schottland in der Nations League wieder auf Laura Freigang in der Startelf. Die Offensivspielerin von Eintracht Frankfurt steht am Dienstagabend (17.45 Uhr/ARD und KIKA) im Rückspiel gegen den Underdog von Beginn an auf dem Platz und ersetzt im Vergleich zum 4:0 (2:0) in Dundee am vergangenen Freitag Linda Dallmann.

Insgesamt nimmt Wück wie angekündigt drei Änderungen in seiner Anfangsformation vor. In der Offensive erhält neben Stürmerin Lea Schüller und Flügelspielerin Jule Brand zudem Selina Cerci statt Klara Bühl eine Chance von Beginn an. Im Mittelfeld vertraut Wück dieses Mal auf Sydney Lohmann statt Sjoeke Nüsken neben Elisa Senß. In der Abwehr vor Torhüterin Ann-Katrin Berger bilden wie zuletzt Kapitänin Giulia Gwinn, Janina Minge, Sophia Kleinherne und Bayern-Talent Franziska Kett die Viererkette.