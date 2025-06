Festnahme nach Morddrohungen gegen Morata

Die Polizei in Malaga hat einen 19-Jährigen festgenommen, der im Internet mutmaßlich Morddrohungen gegen Spaniens Nationalmannschaftskapitän Álvaro Morata und dessen Familie geäußert haben soll. Laut Polizei habe der Täter nach seiner Festnahme ausgesagt, gehackt worden zu sein. Nach den von Cyberagenten durchgeführten Überprüfungen habe der Verdächtige die Tat zugegeben.

Grund für die Morddrohungen soll Moratas verschossener Elfmeter im Nations-League-Finale in München zwischen Spanien und Portugal am 8. Juni gewesen sein. Der Europameister hatte das Endspiel nach Elfmeterschießen mit 3:5 verloren. Morata ließ daraufhin eine Rückkehr in die Nationalmannschaft offen: "Es ist möglich, dass ich im September (für die Qualifikationsspiele zur WM 2026, d.Red.) nicht zurück bin."