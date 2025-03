Italien ohne Top-Stürmer Retegui gegen Deutschland

Die italienische Fußball-Nationalmannschaft muss im Nations-League-Kracher gegen Deutschland auf Top-Stürmer Mateo Retegui verzichten. Wie der Verband am Mittwoch mitteilte, fällt der 25 Jahre alte Angreifer von Atalanta Bergamo wegen einer Muskelzerrung im rechten Oberschenkel aus. Damit verpasst er beide Viertelfinal-Partien am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) in Mailand und drei Tage später in Dortmund.