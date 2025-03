Maldini in der Startelf? Spalletti zu Umstellungen gezwungen

Italiens Fußball-Nationaltrainer Luciano Spalletti muss sich im Viertelfinal-Rückspiel der Nations League gegen Deutschland etwas einfallen lassen. Italienischen Medienberichten zufolge wird Daniel Maldini erstmals eine Chance von Beginn an erhalten, der Sohn von Ikone Paolo Maldini soll nach dem 1:2 im Hinspiel am Donnerstag in Mailand an der Seite von Moise Kean für Offensivgefahr sorgen. Für den 23-Jährigen wäre es das Startelf-Debüt in der Squadra Azzurra.

Toptorjäger Mateo Retegui fehlt am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Dortmund erneut verletzungsbedingt. Wegen der Verletzung von Verteidiger Riccardo Calafiori ist Spalletti auch in der Defensive zu einer Umstellung gezwungen. Alessandro Buongiorno dürfte anstelle des Profis vom FC Arsenal auflaufen. Dazu wird erwartet, dass Samuele Ricci vom FC Turin für Nicolò Rovella im defensiven Mittelfeld in der Startelf steht.