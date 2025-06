Mbappé über Wirtz: "Ich sehe ihn gerne spielen"

Frankreichs Fußball-Superstar Kylian Mbappé spricht vor dem Spiel um Platz drei der Nations League gegen Deutschland mit Hochachtung von Florian Wirtz. "Er ist ein Top-Talent, und ich denke, Deutschland kann sich glücklich schätzen, einen Spieler wie ihn zu haben", sagte der Stürmer von Real Madrid bei RTL/ntv über Wirtz, der vor einem Wechsel von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool steht.

Auch darauf nahm Mbappé Bezug. "Ich mag ihn und ich sehe ihn gerne spielen. Es sieht so aus, als würde er diesen Sommer wechseln", sagte er: "Dann werden wir sehen, wie es für ihn weitergeht und ob er sich noch verbessern kann. Aber er ist ein wirklich guter Spieler."

Mbappé und Wirtz sehen sich am Nachmittag (15.00 Uhr/RTL und DAZN) in Stuttgart. Die Franzosen waren in einem spektakulären Halbfinale gegen Spanien (4:5) ausgeschieden, Deutschland verlor gegen Portugal (1:2). Das Finale wird am Abend (21.00 Uhr/RTL und DAZN) in München gespielt.