Nach "schwierigstem Jahr": Alaba glaubt an WM-Traum

David Alaba glaubt nach dem "schwierigsten Jahr" seiner Fußball-Karriere an die WM-Teilnahme mit Österreich. "Eine WM-Teilnahme ist das einzige, das mir noch fehlt. Das ist ein großer Traum, den ich unbedingt erleben möchte", sagte der ÖFB-Kapitän in einem Verbandsinterview vor seiner Rückkehr in die Auswahl.