Nagelsmann fordert Leistungssteigerung

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat mit Blick auf die im September startende WM-Qualifikation eine deutliche Leistungssteigerung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Spiel um Platz drei in der Nations League gefordert. "Es geht nicht um Platz drei oder vier, sondern darum, ein gutes Spiel zu machen und uns für die WM-Quali zu präparieren", sagte Nagelsmann vor dem Spiel am Sonntag (15.00 Uhr/RTL und DAZN) in Stuttgart gegen den Vize-Weltmeister Frankreich.