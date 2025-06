Anzeige

Rudi Völler schützt Bundestrainer Julian Nagelsmann ran: Herr Völler, zwei Tage sind nach der ernüchternden Niederlage gegen Portugal vergangen. Mit welchen Gefühlen blicken Sie zurück? Rudi Völler: Wir waren natürlich alle enttäuscht und sehr selbstkritisch. Der Bundestrainer an erster Stelle, aber auch der Kapitän und die übrigen Spieler. Wir wissen, dass wir es besser können und nicht so gut gespielt haben, wie in den letzten Partien gegen große Gegner. Dann wird man auf diesem Niveau natürlich bestraft. Wir haben verdient verloren. Nichtsdestotrotz wollen wir am Sonntag natürlich ein gutes Spiel abliefern, auch wenn es "nur" noch um den dritten Platz geht. Wir wollen vor heimischem Publikum zeigen, was uns in den vergangenen Monaten stark gemacht hat. Ich bin optimistisch, dass uns das gelingt, auch wenn es wieder gegen eine absolute Weltklassemannschaft geht. Das ist übrigens ja auch genau das, was wir wollten: Uns auf höchstem Niveau zu zeigen.

Völler exklusiv: So sehr schmerzt die Portugal-Niederlage Nagelsmann und Co.

ran: Es wurde seit gut einem Jahr auf diese "Mini-EM" hingearbeitet. Der DFB wollte Ausrichter sein und den Titel gern gewinnen. Wie es ist es dann zu erklären, dass sich die Mannschaft so präsentiert hat? Völler: Natürlich war das jetzt nicht das, was wir uns alle vorgestellt haben. Aber man darf nicht vergessen: Das sind natürlich auch alles nur Menschen, junge Kerle, die trotzdem gut Fußball spielen wollen und können. Das haben sie in der Vergangenheit auch gezeigt. Das war jetzt ein Ausrutscher, davon gehen wir alle aus! Und wie gesagt, wir arbeiten weiter. Die Mannschaft trainiert gut, ist selbstkritisch und wird alles versuchen, trotzdem mit einem etwas besseren Eindruck in die Sommerpause zu gehen. ran: Es gab im Anschluss an die Partie Diskussionen über die Aufstellung und Auswechslungen des Bundestrainers. Sind Fehler gemacht worden? Völler: Das sind immer die gleichen Diskussionen. Im Fußball wird sich das nie ändern, egal ob auf Nationalmannschaftsebene oder auch im Verein. Wenn du gewinnst, ist immer grundsätzlich alles wunderbar, alle klopfen dir auf die Schulter. Wenn du verlierst, vor allem wenn vorher die Erwartungen natürlich gerade bei einem Heimturnier ja sehr groß sind, dann wird natürlich vieles hinterfragt und natürlich auch kritisiert. Das gehört zum Job dazu.

Völler exklusiv zur WM 26: "Dann wird es schwer uns zu schlagen"

Nations League: Völler schwärmt vom kommenden Gegner Frankreich ran: Die jetzige Situation wirkt für den Bundestrainer - nachdem es in den vergangenen eineinhalb Jahren stetig nach vorne lief - wie die erste kleine Delle? Welche Reaktion erwarten Sie jetzt von ihm? Völler: Das ist überhaupt keine Delle. Das sind Dinge, die passieren. Man darf ja nicht vergessen, gegen welchen Gegner wir gespielt haben. Bei diesem Turnier sind die Top-4-Mannschaften in Europa. Dass es dann natürlich schwer werden wird, das war uns doch allen klar.

Natürlich hätten wir es gerne ein bisschen besser gemacht und natürlich auch Julian Nagelsmann, aber das ist überhaupt keine Delle.

Unser Trainerteam hat in den vergangenen Monaten - nicht nur bei der Europameisterschaft - immer wieder die Euphorie hochgehalten, was ganz wichtig war. Wir haben auch vor dem Turnier Spiele gehabt gegen die Italiener, gegen die Holländer, um nur einige zu nennen, wo wir wirklich auf ganz hohem Niveau gezeigt haben, was wir können. ran: Wenn Sie sportlich eine Zwischenbilanz ziehen, wo steht die Mannschaft nun gut ein Jahr vor der WM? Völler: Wir haben ja bei der Europameisterschaft, auch wenn es nur das Viertelfinale war, angedeutet, was wir können. Wir haben dem verdienten Europameister Spanien alles abverlangt. Das war wirklich ein Duell auf Augenhöhe. Und ich kann es nur wiederholen: Auch danach haben wir gezeigt, dass es schwer sein wird, uns zu schlagen. Dafür müssen wir aber an die 100 Prozent herankommen, die wir natürlich am Mittwoch nicht hatten. Das ist der einzige Kritikpunkt, den man da wirklich nennen muss. ran: Das zweite Halbfinale war ein Offensivspektakel zwischen Frankreich und Spanien. Ist die deutsche Mannschaft dazu in der Lage, diese Mannschaften zu stoppen, wenn es hart auf hart kommt? Völler: Das war ein wunderbares Spektakel. Als neutraler Zuschauer ist es natürlich herrlich, mitanzusehen, wie da die Tore gefallen sind. Es waren ja sogar noch mehr Chancen da. Viele zu haben, wird auch unser Ziel sein am Wochenende gegen die Franzosen. Wir treffen auf eine Nationalmannschaft, die schon seit vielen, vielen Jahren aus Weltklassespielern besteht. Manchmal bekommt man das Gefühl, man könnte fünf Spieler rausnehmen. Dann kommen fünf andere und sind immer noch Weltklasse. Wir haben aber in den letzten zwei Jahren zwei Mal bewiesen, dass wir sie schlagen können. Da wollen wir natürlich wieder anknüpfen.

Völler exklusiv: Viel Lob für Nick Woltemade

