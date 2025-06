Nations League: Nach enttäuschendem Auftritt gegen Portugal - Nagelsmann fordert Leistungssteigerung

Nachdem es für die deutsche Nationalmannschaft im Halbfinale der Nations League gegen Portugal eine enttäuschende Niederlage gab, hat Julian Nagelsmann jetzt eine klare Anforderung an seine Spieler.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat mit Blick auf die im September startende WM-Qualifikation eine deutliche Leistungssteigerung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Spiel um Platz drei in der Nations League gefordert. "Es geht nicht um Platz drei oder vier, sondern darum, ein gutes Spiel zu machen und uns für die WM-Quali zu präparieren", sagte Nagelsmann vor dem Spiel am Sonntag (ab 15:00 Uhr im Liveticker) in Stuttgart gegen den Vize-Weltmeister Frankreich.

Das Spiel beinhalte immer noch "viele Facetten", betonte Nagelsmann, auch wenn es "normal" wäre, wenn "ein paar Prozentpunkte fehlen". Der Bundestrainer rechnet aber nicht mit Motivationsproblemen bei seinem Team: "Es ist immer noch die deutsche A-Nationalmannschaft. Ich glaube, dass, wenn ich da in die Kabine und immer motivieren muss, dann muss ich den Kader umstellen. Fußball ist ja was Schönes. Es muss keiner morgen einen Acker umgraben von Hand."