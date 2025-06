Nagelsmann freut sich auf Hübner

Bundestrainer Julian Nagelsmann freut sich auf seinen neuen Assistenten Benjamin Hübner. "Benjamin hat noch keine zehn Jahre Erfahrung als Trainer. Aber das ist auch nicht das, was ich brauche. Er hat ein gutes Kabinengespür. Er ist ein toller Charakter, hat einen sehr guten Humor und ein gutes Gefühl für Fußballer", sagte Nagelsmann nach dem 0:2 (0:1) im Spiel um Platz drei in der Nations League gegen Frankreich in Stuttgart.

Hübner, der einst unter Nagelsmann bei der TSG Hoffenheim gespielt hatte, ersetzt ab dem 1. Juli Sandro Wagner, der zum Fußball-Bundesligisten FC Augsburg wechselt. "Wir geben ihn ungern ab", sagte Nagelsmann. Aber: "Er ist ein Alphatier, der Cheftrainer sein will und muss. Er wird einen guten Job in Augsburg machen."

Hübner wird sein Debüt zum Start in die WM-Qualifikation am 4. September in der Slowakei geben. Weitere Gegner in der Ausscheidung für die Endrunde sind Nordirland und Luxemburg.