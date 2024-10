Nations League B: England schont angeschlagenen Bayern-Star Harry Kane

Gegen Eintracht Frankfurt musste Bayerns Star-Stürmer Harry Kane verletzt raus. In der Nations League wird der angeschlagene England-Kapitän deshalb erstmal geschont.

Starstürmer Harry Kane (31) wird im Nations-League-Spiel der englischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Griechenland zunächst geschont. Der Kapitän der Three Lions kuriere eine Verletzung aus, "einen kleinen Schlag, wir werden kein Risiko eingehen", sagte Interims-Nationaltrainer Lee Carsley vor der Partie am Donnerstag (20.45 Uhr) in London.

Beim wilden 3:3 von Rekordmeister Bayern München bei Eintracht Frankfurt am Sonntag war Kane angeschlagen ausgewechselt worden. Die Münchner hatten wenig später Entwarnung nach einer Untersuchung durch die Ärzte des englischen Nationalteams gegeben. Am Dienstag und Mittwoch trainierte der englische Rekordtorschütze nur individuell.

Im Spiel in Finnland am Sonntag (18.00 Uhr) soll Kane im Idealfall wieder eine Option für die Startelf sein. "Ich hoffe, dass er mitwirken kann", sagte Carsley: "Aber auch hier wird sich zeigen, was die Zukunft bringt. Ich glaube nicht, dass wir etwas überstürzen sollten."