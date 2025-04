Nations League: DFB-Team bezieht "Home Ground"

Mit dem richtigen EM-Gefühl zum Titel in der Nations League: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bezieht auch zum Final Four der Nationenliga wieder ihr EURO-Quartier bei Partner adidas in Herzogenaurach. Das bestätigte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag.

Demnach schlägt die Auswahl von Julian Nagelsmann am 30. Mai einen Tag vor dem Champions-League-Finale in München ihr Base Camp in Franken auf. Am 4. Juni (20.45 Uhr) steigt ebenfalls in München das Halbfinale der Nations League gegen Portugal. Am 8. Juni (20.45 Uhr) findet das Finale in der Allianz Arena statt.

Im zweiten Duell der Vorschlussrunde treffen am 5. Juni (20.45 Uhr) in Stuttgart Europameister Spanien und Vize-Weltmeister Frankreich aufeinander. Die Schwaben-Metropole beherbergt am Finaltag auch das Spiel um Platz drei (15.00 Uhr).

Der Home Ground ist inzwischen neben dem Frankfurter DFB-Campus so etwas wie die zweite Heimat der DFB-Elf. Seit der Heim-EM im vergangenen Jahr ist sie bereits mehrfach dorthin zurückgekehrt. Auch bei der paneuropäischen EM 2021 hatte sie dort ihr Quartier bezogen. Außerdem logierte dort schon die Frauen-Nationalelf.