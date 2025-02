Nations League: Final Four in München möglich

Das Final Four der Nations League kann in München und Stuttgart stattfinden, sofern sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft dafür qualifiziert. Das teilte die bayrische Landeshauptstadt am Freitag mit. "Ein großes Fan-Fest und andere städtische Veranstaltungen wird es allerdings nicht geben. Darauf haben sich die UEFA, der DFB und die Landeshauptstadt München verständigt", hieß es. Die Beschlussvorlage werde vom Referat für Bildung und Sport nun am kommenden Mittwoch in die Vollversammlung des Stadtrats eingebracht. Kosten sollen für die Stadt nicht entstehen.

"Ich freue mich, wenn mit einem Halbfinale und dem Finale der Nations League in München gleich nach dem Champions-League-Finale weitere Fußball-Highlights stattfinden", sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter. Ursprünglich hatte die UEFA auch ein Fan-Fest und andere Leistungen von den Städten gefordert.

Münchens angespannte Haushaltslage und Bewerbungen für weitere Großereignissen hätten die Finalrunde der Nations League eigentlich nicht ermöglicht. "Konstruktive Gespräche" mit der UEFA und dem DFB brachten nun den Durchbruch. "Aber jetzt heißt es Daumen drücken für die Nationalmannschaft, damit wir zwei tolle Spiele auch wirklich in unserer Stadt erleben können", sagte Reiter.

Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann ist im Viertelfinale am 20. März in Mailand gegen Italien gefordert. Drei Tage später steigt das Rückspiel in Dortmund.