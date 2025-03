Nations League: Italien mit zwei Neulingen gegen Deutschland

Die italienische Fußball-Nationalmannschaft geht mit zwei Neulingen in die Nations-League-Viertelfinalspiele gegen Deutschland am 20. und 23. März. Trainer Luciano Spalletti nominierte am Freitag erstmals Verteidiger Matteo Ruggeri vom Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo und Mittelfeldspieler Cesare Casadei vom FC Turin.

Spalletti verzichtete auf größere Überraschungen, sein 25-Mann-Kader spiegelt aber die Probleme zweier wankender Großklubs: Juventus Turin ist lediglich mit Federico Gatti und Andrea Cambiaso vertreten, die AC Mailand gar nicht.

Italien hat am Donnerstag in Mailand zunächst Heimrecht, das Rückspiel steigt drei Tage später in Dortmund.