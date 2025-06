Nations League: Keine Verlängerung für DFB-Team bei Unentschieden

Der deutschen Nationalmannschaft bleibt eine kräftezehrende Extraschicht im Spiel um Platz drei in der Nations League bei einem Unentschieden erspart. Sollte es am Sonntag (15.00) gegen Vize-Weltmeister Frankreich in Stuttgart nach 90 Minuten keinen Sieger geben, geht es direkt ins Elfmeterschießen. Die bei Turnieren sonst übliche Verlängerung entfällt. Das teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Samstag mit.