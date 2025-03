Nations League: Österreich verpasst Sieg in den Play-offs

Mit Kapitän David Alaba in der Startelf hat die österreichische Fußball-Nationalmannschaft einen großen Schritt in Richtung Wiederaufstieg in die A-Liga der Nations League verpasst. Im Play-off-Hinspiel gegen Serbien kam die ÖFB-Auswahl des deutschen Trainers Ralf Rangnick am Donnerstagabend nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Michael Gregoritsch hatte die in der ersten Halbzeit überlegenen Österreicher in Führung gebracht (37.), Serbiens Lazar Samardzic sorgte für den Ausgleich (61.) vor 46.400 Zuschauern im Wiener Ernst-Happel-Stadion.