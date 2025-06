Nations-League-Spiele am Sonntag nicht ausverkauft

Sowohl das deutsche Spiel gegen Frankreich um Platz drei als auch das Nations-League-Finale zwischen Fußball-Europameister Spanien und Portugal sind noch nicht ausverkauft. Für beide Spiele gibt es Restkontingente von Eintrittskarten für alle Kategorien, wie die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Samstag mitteilte.

Deutschland und der Vize-Weltmeister Frankreich spielen den dritten Platz am Sonntag (15.00 Uhr) in Stuttgart aus. Am Abend (21.00 Uhr/beide bei RTL und DAZN) geht es in München um den Titel. Im Halbfinale hatten Bundestrainer Julian Nagelsmann und sein Team gegen Portugal (1:2) verloren, Spanien bezwang Frankreich spektakulär (5:4).