ÖFB-Team ohne Zadrazil gegen Deutschland

Österreichs Fußballerinnen müssen im Nations-League-Duell gegen Deutschland ohne Sarah Zadrazil auskommen. Die Mittelfeldspielerin von Bayern München reist aufgrund von muskulären Problemen vorzeitig vom Nationalteam ab, wie ihr Verein am Sonntag mitteilte.

Daher steht die 32-Jährige der ÖFB-Auswahl im Nachbarschaftsduell am Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) in Nürnberg nicht zur Verfügung. Beim 1:0-Auftaktsieg der Österreicherinnen gegen Schottland am Freitag war Zadrazil in der 56. Minute ausgewechselt worden. Teamchef Alexander Schriebl nominierte Nicole Ojukwu vom SC Freiburg nach.