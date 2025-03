"Fantastisch": Gullit lobt DFB-Gegner Portugal

Der ehemalige niederländische Fußballprofi Ruud Gullit sieht im Halbfinal-Gegner der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League noch viel Potenzial. In Portugal stecke "viel mehr als sie zeigen", sagte der 62 Jahre alte Europameister von 1988 in einer Medienrunde. Die Spielweise der Mannschaft von Trainer Roberto Martinez könne "fantastisch" sein.

Deutschland hatte sich im Viertelfinale gegen Italien für das Final Four der Nationenliga qualifiziert (2:1, 3:3), Portugal setzte sich gegen Dänemark (0:1, 5:2 n.V.) durch. Das Halbfinale findet am 4. Juni in München statt.

Portugals Vorteil sei vor allem Cristiano Ronaldo, der für Gullit "einer der besten Spieler der Geschichte" ist und "immer noch wichtig sein kann". Vor allem junge Spieler könnten von Ronaldo lernen. "Ich denke, er ist das beste und größte Beispiel für sie, wie hart er arbeitet und wie stark er noch ist", sagte Gullit.