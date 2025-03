"Höhere Qualität": Bierhoff sieht Deutschland im Vorteil

Ex-DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff sieht Vorteile für die deutsche Nationalmannschaft im Prestige-Duell mit Italien. "Ich glaube, dass Deutschland in beiden Spielen der Favorit ist – auch beim Spiel in Mailand, weil wir die höhere Qualität haben", sagte der 56-Jährige bei RTL/ntv vor dem Viertelfinal-Hinspiel am Donnerstagabend (20.45 Uhr/ARD).

Natürlich schmerze das Fehlen von Florian Wirtz, "aber wir haben andere tolle Spieler und kommen von einem sehr positiven Trend und mit gutem Selbstvertrauen", fügte Bierhoff an. Ganz auf dem Level von 2012 oder 2014, als die DFB-Auswahl den Weltmeistertitel in Brasilien gewann, sieht Bierhoff die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann aber noch nicht.

"Damals hatte man acht bis zehn Spieler, die sich schon auf höchstem internationalem Niveau bewiesen haben", sagte Bierhoff: "Der Trend aktuell ist positiv, aber wir können nicht davon ausgehen, dass wir jetzt den europäischen Fußball dominieren können."

Den Teamspirit von Joshua Kimmich, Jamal Musiala und Co. empfindet Bierhoff als sehr positiv. "Man merkt einfach, die Mannschaft glaubt an sich. Die Mannschaft hat das Gefühl, dass sie gemeinsam etwas erreichen kann", so der Europameister von 1996: "Sie wissen, dass es nur gemeinsam geht. Da gibt es keinen, der sie ausgrenzt. Sie haben Spaß miteinander, und sie versuchen dann auch, diese Dinge diszipliniert umzusetzen."

Italien, das derartige Kracherduelle mit anderen große Fußballnationen möge, sieht Bierhoff im Vergleich zum DFB-Team "einen Schritt zurück". Die Squadra Azzurra müsse noch etwas die EM 2024 in Deutschland verarbeiten, bei der Italien im Achtelfinale bereits gescheitert war.

"Meines Erachtens haben sie keinen Ausnahmespieler unter sich, der uns wirklich Angst machen muss", sagte Bierhoff, der selbst lange in seiner Karriere in Italien gespielt hatte.