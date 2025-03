Ronaldo mit Portugal deutscher Gegner im Final Four

Cristiano Ronaldo ist mit Portugal nach einem Fußball-Krimi der deutsche Gegner im Final Four der Nations League - obwohl der Altstar einen Elfmeter allzu lässig verschoss. Der Europameister von 2018 setzte sich im Rückspiel in Lissabon mit 5:2 (3:2, 1:0) nach Verlängerung gegen Dänemark durch und zog damit ins Halbfinale am 4. Juni in München gegen das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann ein. Ronaldo steuerte nach seinem Fehlschuss sein 136. Länderspieltor bei.