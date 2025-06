Spanien und Schweden erreichen Final Four der Nations League

Die Fußballerinnen aus Spanien und Schweden haben die beiden verbliebenen Tickets für das Final Four der Nations League gelöst. Die beiden Nationalmannschaften sicherten sich am letzten Spieltag der Vorrunde den jeweiligen Gruppensieg und folgten den bereits qualifizierten DFB-Frauen und Frankreich in die Endrunde im Herbst.

Die Weltmeisterinnen aus Spanien besiegten Europameister England mit 2:1 (0:1). Die Schwedinnen entschieden derweil auch ohne ihre gesperrte Kapitänin Magdalena Eriksson vom FC Bayern das Duell der beiden deutschen EM-Gruppengegner klar für sich, gegen Dänemark um Erikssons Teamkollegin und Partnerin Pernille Harder gab es ein 6:1 (4:1).

In Barcelona hatte Alessia Russo (22.) die Engländerinnen, bei denen Bayerns Georgia Stanway nach ihrer Knie-OP erstmals in diesem Jahr in der Startelf stand, in Führung gebracht. Doch die eingewechselte Claudia Pina (60., 70.) drehte das Spiel für Spanien, das im Herbst nun die Titelverteidigung anstrebt.

Auch bei Schweden überragte eine Einzelspielerin. Stina Blackstenius (1., 43., 53.) gelang ein Dreierpack, zudem trafen Johanna Rytting Kaneryd (5.), Filippa Angeldal (11.) und Lina Hurtig (90.+2). Janni Thomsen (41.) war für Dänemark erfolgreich.

Die Halbfinals für das Finalturnier werden am Freitag (13.00 Uhr) in Nyon ausgelost, gespielt wird zwischen dem 22. und 28. Oktober. Das Finale und das Spiel um den dritten Platz finden zwischen dem 26. November und dem 2. Dezember statt. Zunächst steht für alle Mannschaften aber die EM in der Schweiz an (2. bis 27. Juli).