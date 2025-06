Spiel um Platz 3: Änderungen drängen sich auf

Julian Nagelsmann hat das Spiel um Platz 3 in der Nations League am Sonntag (15.00 Uhr/RTL und DAZN) in Stuttgart gegen Frankreich zur Charakterfrage ausgerufen - Hinweise auf Veränderungen in der Startelf gab der Bundestrainer allerdings noch nicht. Gegenüber dem enttäuschenden Auftritt beim 1:2 im Halbfinale gegen Portugal drängen sich aber Wechsel auf.