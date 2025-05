Stanway zurück im englischen Kader

Offensivspielerin Georgia Stanway vom deutschen Double-Gewinner FC Bayern ist zurück im Kader der englischen Fußball-Nationalmannschaft. Die 26-Jährige steht im Aufgebot des Europameisters für die Nations-League-Spiele gegen Portugal am 30. Mai und drei Tage später in Spanien. Für die Münchnerinnen ist Stanway seit ihrer Knie-OP nach einem Außenbandriss im Januar bislang noch nicht wieder aufgelaufen.

Neben ihr geben Lauren Hemp und Alex Greenwood ebenfalls nach längeren Pausen und Eingriffen am Knie ihr Comeback bei den Lionesses. Das Trio darf sich damit berechtigte Hoffnungen machen, auch bei der EM (2. bis 27. Juli) in der Schweiz im Kader von Trainerin Sarina Wiegman zu stehen. England trifft dort in Gruppe D auf Frankreich, die Niederlande und Wales.

Anders als Stanway standen Stürmerin Hemp (24) und Verteidigerin Greenwood (31) zuletzt bei ihrem Klub Manchester City schon wieder auf dem Platz. Verzichten muss Wiegman auf Angreiferin Lauren James (23) vom englischen Meister FC Chelsea, die eine Oberschenkelverletzung erlitten hat. Neu dabei ist Abwehrspielerin Ella Morris (22) von Tottenham Hotspur.