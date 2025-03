TV-Quote: Knapp zehn Millionen sehen DFB-Halbfinaleinzug

Der Einzug der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ins Halbfinale der Nations League hat RTL eine starke Einschaltquote beschert. Im Schnitt sahen 9,46 Millionen Menschen das 3:3 (3:0) im Rückspiel des Viertelfinals gegen Italien am Sonntagabend, dies entsprach einem Marktanteil von 34,3 Prozent. In der Spitze verfolgten sogar bis zu 10,79 Millionen Zuschauer das Duell in Dortmund vor dem Fernseher.