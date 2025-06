Undav: "Zählen auf jeden Fall zur Weltspitze"

Deniz Undav sieht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auch nach dem Rückschlag gegen Portugal im Halbfinale der Nations League in der Weltspitze. "Ich finde, wir zählen auf jeden Fall dazu", sagte der Stürmer vom Bundesligisten VfB Stuttgart und betonte: "Aber nur, wenn jeder Spieler 100 Prozent gibt!"

Dass dies gegen Portugal (1:2) nicht der Fall gewesen sei, hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann kritisiert. "Wir wissen, was wir brauchen, und haben jetzt am Sonntag nochmal eine Chance zu beweisen, dass wir auf jeden Fall dazugehören" zu den Top-Nationen, meinte Undav mit Blick auf das Spiel um Platz 3 gegen Frankreich in Stuttgart (15.00 Uhr/RTL und DAZN). Er forderte: "Wir müssen alle Gas geben!"

Zur Vorbereitung haben Undav und seine Kollegen das Halbfinal-Spektakel der Franzosen gegen Europameister Spanien (4:5) verfolgt. "Wir haben das Spiel nicht angeguckt als Fans und haben mitgefiebert nach dem Motto: Boah, wie krass sind die?! Wir haben das Spiel analysiert", sagte er. Und obwohl da "überall brutale Spieler mit riesiger Qualität" zu sehen waren, rechnet sich das DFB-Team etwas aus.

Beim 2:0 im jüngsten Vergleich mit dem Vize-Weltmeister hatte Undav sein Debüt im deutschen Trikot gegeben. "Das Spiel hat richtig Bock gemacht", sagte er. Inzwischen hat er fünf Länderspiele (drei Tore) absolviert und ist nach einem Leistungstief beim VfB "wieder der Alte und gut drauf", wie er versicherte.

Aus dem Tal half ihm auch DFB-Kapitän Joshua Kimmich. "Ich habe ihn gefragt, was man besser machen kann. Er hat mir da ein paar Tipps gegeben", sagte er, "er hat mir geholfen, dafür bin ich ihm sehr dankbar."