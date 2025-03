Zoff sieht DFB-Auswahl leicht favorisiert

Für die italienische Fußball-Legende Dino Zoff geht die deutsche Nationalmannschaft leicht favorisiert in den Nations-League-Kracher gegen Italien. "Duelle zwischen Deutschland und Italien sind immer Fußball-Highlights und eine große Herausforderung für beide Mannschaften. Während das deutsche Nationalteam strukturierter ist, ähnelt Spallettis Mannschaft noch einer offenen Baustelle", sagte der Weltmeister-Torhüter von 1982 im SID-Interview.

Nach der enttäuschenden EM in Deutschland befindet sich die Mannschaft von Nationaltrainer Luciano Spalletti im Neuaufbau. "Spalletti hat einiges umgekrempelt. Viele Spieler müssen noch gründlich getestet werden, sie müssen ihre Fähigkeiten beweisen", sagte der 83-jährige Zoff.

Bei der EM im vergangenen Jahren war der viermalige Weltmeister bereits im Achtelfinale gegen die Schweiz (0:2) ausgeschieden. Mit Siegen gegen Frankreich und Belgien ließ die Squadra Azzurra danach aber aufhorchen. "Italien muss seinen Ruf neu aufbauen, das ist nicht einfach. Ich hoffe aber wirklich, dass für die Azzurri jetzt eine erfolgreiche neue Ära beginnen kann", sagte Zoff.

Das Viertelfinal-Hinspiel in der Nationenliga findet am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) in Mailand statt, das Rückspiel drei Tage später (20.45 Uhr/RTL) in Dortmund.