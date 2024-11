Baumann vor zweitem Länderspiel

Torhüter Oliver Baumann wird in seiner alten Heimat Freiburg sein zweites Länderspiel bestreiten. Vor dem Nations-League-Spiel am Samstag (20.45 Uhr/RTL) gegen Bosnien und Herzegowina kündigte Bundestrainer Julian Nagelsmann zudem an, dass er nach den vielen Englischen Wochen "Rücksicht nehmen" werde auf die hohe Belastung seiner Stars.