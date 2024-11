Besondere Geste: Nagelsmann überreicht DFB-Trikot für Szalai

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat Ungarns Co-Trainer Adam Szalai nach dessen Zusammenbruch besondere Genesungswünsche zukommen lassen. Bundestrainer Julian Nagelsmann überreichte am Rande der Nations-League-Partie in Budapest ein DFB-Trikot an den ungarischen Nationalcoach Marco Rossi. Das weiße Shirt war mit Szalais Namen bedruckt, zudem hatten die deutschen Fußballer darauf unterschrieben.

Szalai, der als Athletiktrainer im ungarischen Stab tätig ist, war am vergangenen Samstag in den Niederlanden (0:4) in der siebten Minute auf der Ersatzbank zusammengebrochen. Die Begegnung wurde daraufhin für einige Minuten unterbrochen, Szalai in ein Krankenhaus gebracht. Wenig später folgte die Entwarnung seitens des Verbands, auch der ehemalige Nationalspieler selbst meldete sich nach einigen Stunden bei Instagram.

Im Puskas-Stadion war Szalai am Dienstagabend nicht anwesend. Diese Entscheidung auf Anraten des Mannschaftsarztes hatte der ungarische Fußballverband MLSZ vor der Partie mitgeteilt.