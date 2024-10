Führich fällt gegen die Niederlande aus

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat den nächsten verletzungsbedingten Ausfall zu beklagen. Chris Führich fällt für das Nations-League-Spiel am Montag (20.45 Uhr/ZDF) in München gegen die Niederlande mit Verdacht auf einen Muskelfaserriss aus. Das sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem 2:1 (2:0)-Erfolg in Bosnien und Herzegowina. Der Stuttgarter Führich war erst in der 82. Minute für Serge Gnabry eingewechselt worden.

Für die Begegnung in Zenica musste Nagelsmann schon sieben Spieler ersetzen. Zudem ist der Einsatz von Aleksandar Pavlovic bei seinem Heimspiel in München fraglich. Der Mittelfeldspieler klagt über Knieprobleme und kam in Bosnien nicht zum Einsatz. "Da müssen wir abwarten", sagte Nagelsmann.

Mit einem Sieg gegen die Niederlande hätte die DFB-Auswahl vorzeitig das Viertelfinale in der Nationenliga erreicht.