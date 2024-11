Israels Shimon bedankt sich bei französischen Behörden

Israels Fußball-Nationaltrainer Ran Ben Shimon hat sich nach der Partie in der Nations League in Paris bei den französischen Behörden für die Sicherheit seiner Mannschaft bedankt. Diese hätten das Hochrisikospiel gegen den Vize-Weltmeister am Donnerstag im Stade de France auf "außergewöhnliche und fantastische Weise" organisiert, sagte Shimon auf der Pressekonferenz nach dem 0:0 der beiden Teams.