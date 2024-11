Nächster Dämpfer für Belgien: Druck auf Tedesco wächst

Der deutsche Trainer Domenico Tedesco hat mit der belgischen Fußball-Nationalmannschaft den nächsten bitteren Dämpfer kassiert. In der Nations League unterlagen die Belgier 0:1 (0:1) gegen Italien und blieben damit auch im vierten Spiel in Serie ohne Sieg. Mit nur vier Punkten aus fünf Spielen kann Belgien nicht mehr das Viertelfinale erreichen, der Druck auf Tedesco nimmt weiter zu.

Sandro Tonali (11.) traf für die Italiener, die sich im Gegensatz zum Gegner vorzeitig für die K.o.-Runde qualifizierten. Während es für den viermaligen Weltmeister am Sonntag im direkten Duell gegen Frankreich um den Gruppensieg geht, kann das Tedesco-Team mit einer hohen Niederlage in Budapest gegen Schlusslicht Israel (beide 20.45 Uhr/DAZN) sogar noch direkt in die B-Liga absteigen.

In Brüssel starteten die Gäste dominant - und belohnten sich früh durch den Treffer von Tonali (Newcastle United). Mit dem Verlauf der ersten Halbzeit fanden die Gastgeber dann besser in das Spiel, zwingende Chancen blieben aber Mangelware. In Durchgang zwei erhöhten die Belgier weiter den Druck, es war nun eine komplett offene Begegnung.