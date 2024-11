Nagelsmann schickt Genesungswünsche an Szalai

Nach dem medizinischen Notfall bei Adam Szalai hat auch Bundestrainer Julian Nagelsmann Genesungswünsche an den ehemaligen ungarischen Bundesliga-Profi geschickt. "Ich hoffe, dass es ihm schnell wieder gut geht. Das ist ein Ex-Spieler von mir, zu dem ich einen sehr guten Draht habe", sagte Nagelsmann nach dem 7:0 (3:0)-Erfolg des DFB-Teams gegen Bosnien und Herzegowina am RTL-Mikrofon.

Am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) trifft Deutschland zum Abschluss der Vorrunde in Budapest auf die Ungarn. Bis dahin hofft Nagelsmann auf positive Nachrichten, der sportliche Wettbewerb rückt zunächst in den Hintergrund. "Es ist mir erst mal wichtiger, dass er wieder auf die Beine kommt", sagte Nagelsmann, der Szalai während seiner Zeit bei der TSG Hoffenheim trainiert hatte: "Dann versuchen wir, ein gutes Spiel zu machen. Ich hoffe, dass ich Adam da wieder gesund sehen kann."

Beim Duell zwischen den Niederländern und Ungarn (4:0) in der deutschen Gruppe A3 in Amsterdam war Szalai, der als Teil des Gäste-Staffs auf der Ersatzbank saß, in der Anfangsphase des Spiels zusammengebrochen. Das Spiel musste zwischenzeitlich pausiert werden. Wenige Minuten nach dem Vorfall gab der ungarische Fußballverband MLSZ leichte Entwarnung. Szalais Zustand sei "stabil", der 86-malige Nationalspieler "bei Bewusstsein", schrieb der Verband bei X. Für weitere Untersuchungen werde er in ein Amsterdamer Krankenhaus gebracht.