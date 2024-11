Nations-League-Auslosung: "Alle Gegner haben ihren Reiz"

Der ewige Angstgegner Italien? Die EM-Revanche gegen Dänemark? Oder das Duell mit den kroatischen WM-Dritten um Zauber-Oldie Luka Modric? Julian Nagelsmann reist mit Spannung nach Nyon. Dort wird am Freitag (12.00 Uhr) am UEFA-Stammsitz das erstmals ausgetragene Viertelfinale der Nations League ausgelost - und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft erwartet in jedem Fall eine spannende Paarung.