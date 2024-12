Nations League: Final Four in Deutschland oder Italien

Die deutschen Fußball-Fans dürfen sich ein Jahr nach der Heim-EM womöglich auf das nächste kleine Sommermärchen freuen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat für den Fall einer Qualifikation für das Finalturnier der Nations League (4. bis 8. Juni 2025) offenbar den Zuschlag als Gastgeber erhalten. Das berichtet die französische Zeitung Le Figaro.

UEFA und DFB kommentierten diese Meldung zunächst nicht. Die Entscheidung über den Ausrichter will das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union erst am Montag bekanntgeben. Der DFB hatte wie Viertelfinal-Gegner Italien und einige andere Nationen sein grundsätzliches Interesse bekundet. Das Exko wird ein Viertelfinal-Duell festlegen, dessen Sieger der Gastgeber sein wird.

"Wir bemühen uns, die austragende Nation zu sein", hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann zuletzt gesagt und betont: "Wir haben mit einer ganz tollen Heim-EM gezeigt, dass wir es können, und auch schon 2006 gezeigt, dass wir ein sehr guter Gastgeber sind für sportliche Großereignisse. Es ist jetzt nicht ganz so groß wie die Heim-EM, trotzdem wären es ein paar schöne Spiele an zwei Standorten in Deutschland, die ich noch nicht verraten darf."

Medienberichten zufolge würde das Finalturnier der Nationenliga im Falle eines Zuschlags für Deutschland an den EM-Spielorten München (Halbfinale/Finale) und Stuttgart (Halbfinale/Spiel um Platz 3) stattfinden. Als Austragungsstätte für das Viertelfinal-Rückspiel gegen Italien am 23. März sind die Stadien in Berlin und Dortmund im Gespräch. Das Hinspiel steigt drei Tage zuvor in Mailand.

Deutscher Halbfinalgegner wäre der Sieger des Duells zwischen Portugal und Dänemark. In den weiteren Viertelfinals treffen Europameister Spanien und die Niederlande sowie Frankreich und Kroatien aufeinander.