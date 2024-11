Nations League: Österreich mit 13 Bundesligaspielern im Kader

Trainer Ralf Rangnick setzt für die letzten beiden Vorrundenspiele der Nations League mit Österreichs Fußball-Nationalmannschaft auf 13 Spieler aus der deutschen Bundesliga. Unter anderem sind Innenverteidiger Philipp Lienhart vom SC Freiburg, Borussia Mönchengladbachs Mittelfeld-Allrounder Kevin Stöger sowie Bayern-Profi Konrad Laimer und Routinier Marcel Sabitzer von Borussia Dortmund dabei.

Für die Duelle in Kasachstan am 14. November (16.00 Uhr) und drei Tage später in Wien gegen Slowenien (18.00 Uhr/beide DAZN) muss der deutsche Coach noch auf Kapitän David Alaba verzichten. "Ich bin in regelmäßigem Austausch mit David. Es geht ihm gut, aber er hatte natürlich eine schwerwiegende Verletzung", sagte Rangnick. Der 32 Jahre alte Abwehrspieler von Real Madrid fällt nach seinem Kreuzbandriss, den er im Dezember 2023 erlitten hatte, noch aus. Rangnick habe "sowieso erst im Frühjahr mit ihm gerechnet".

Mit zwei Siegen würde die ÖFB-Auswahl in Liga B die Qualifikation für die Aufstiegs-Play-offs schaffen, auch der Sieg in Gruppe 3 und damit der direkte Aufstieg ist direkt möglich.