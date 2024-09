Nations League: Österreich zum Auftakt nur Remis

Anzeige

Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft von Trainer Ralf Rangnick ist mit einem Remis gegen Slowenien in die Nations League gestartet. In Ljubljana kam das mit Bundesliga-Spielern gespickte Team nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Gleich sieben Akteure von deutschen Vereinen standen in der Startelf.

Auf der anderen Seite stand mit Benjamin Sesko von RB Leipzig nur ein Bundesliga-Spieler im Aufgebot. Und der verwandelte in der 16. Spielminute einen Elfmeter nach Handspiel des Mainzers Phillipp Mwene. Der Außenverteidiger machte seinen Fehler aber wieder gut indem er den Treffer zum 1:1 durch Bayern-Profi Konrad Laimer per Chipball vorbereitete. Der Neu-Mönchengladbacher Kevin Stöger kam in der 82. Minute noch zu seinem Länderspieldebüt.

Zuvor hatten sich Norwegen und Kasachstan, die beiden weiteren Gruppengegner Österreichs, torlos getrennt. Superstar Erling Haaland war dabei über weite Strecken unsichtbar und scheiterte zudem vor dem fast leeren Tor am Pfosten. Am Montag ab 20.45 Uhr trifft die Mannschaft von Rangnick in Norwegen auf Haaland, Martin Ödegaard und Co.