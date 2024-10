Nations League: Spanien muss auf Williams verzichten

Europameister Spanien muss in den anstehenden Spielen der Nations League auf Flügelspieler Nico Williams verzichten. Der 22-Jährige hat das Trainingslager aufgrund nicht näher beschriebener "körperlichen Beschwerden" verlassen. Dies teilte der spanische Fußballverband RFEF am Dienstag mit. Die Entscheidung sei in Absprache mit den medizinischen Teams von Athletic Bilbao und der spanischen Nationalmannschaft getroffen worden.