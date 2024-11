Nations League: Türkei verspielt direkten Aufstieg

Die türkische Fußball-Nationalmannschaft hat den direkten Aufstieg in die A-Liga der Nations League noch verspielt. Drei Tage nach dem 0:0 gegen Wales verlor der EM-Viertelfinalist am letzten Spieltag der Gruppe B4 beim zuvor punktlosen Tabellenletzten und Absteiger Montenegro 1:3 (1:2) und gab den ersten Platz noch aus der Hand. Denn Wales zog mit einem 4:1 (2:1) gegen Island vorbei. Als Tabellenzweiter hat die Türkei über die Play-offs noch eine zweite Chance auf den Aufstieg.

Nach einem türkischen Abwehrfehler brachte Nikola Krstovic die Gastgeber aus spitzem Winkel in Führung (29.), doch Kenan Yildiz glich nur knapp acht Minuten später aus: Der gebürtige Regensburger verwandelte eine Vorlage von Orkun Kökcü zum 1:1. Dennoch gingen die Türken mit einem Rückstand in die Pause, weil Krstovic noch einmal traf (45.). Per Kopf machte der Italien-Legionär seinen Dreierpack und damit den ersten Sieg für Montenegro perfekt (73.). In der Nachspielzeit kochten die Emotionen hoch, es kam zu Handgreiflichkeiten auf dem Platz.

In Cardiff waren die Gastgeber durch Andri Gudjohnsen früh in Rückstand geraten (7.). Doch Liam Cullen drehte mit einem Doppelpack noch vor der Halbzeitpause das Spiel zugunsten der Waliser (32./45.+1). Brennan Johnson (65.) und Harry Wilson (79.) legten im zweiten Durchgang nach.