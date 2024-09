Neuendorf lobt Comeback-Qualitäten

Bernd Neuendorf hat die Comeback-Qualitäten der deutschen Nationalmannschaft gelobt und sieht eine Entwicklung beim Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann. "Man hatte das Gefühl, auch nach dem frühen Rückstand, dass wir immer zurückkommen können. Und das war lange Zeit nicht so", sagte der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bei ran nach dem 2:2 in der Nations League in den Niederlanden.