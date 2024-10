Österreich schlägt Haaland und zieht an Norwegen vorbei

Ralf Rangnick hat mit Österreichs Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League im zweiten Versuch Erling Haaland bezwungen und Norwegen die Tabellenführung abgenommen. 34 Tage nach dem 1:2 in Oslo nahm das Team des deutschen Trainers im Rückspiel in Linz mit 5:1 (1:1) spektakulär Revanche und setzte sich in der Gruppe B3 an die Spitze. Dabei stahl Rekordnationalspieler Marko Arnautovic mit einem Doppelpack Haaland die Show, der im Hinspiel für die Entscheidung gesorgt hatte.

Haaland hatte Pech, als er den Pfosten traf und die frühe Führung der Gäste verpasste (6.). Fast im Gegenzug gelang Arnautovic nach starker Vorarbeit des Leipzigers Christoph Baumgartner das 1:0 für Österreich (8.), das schon am Donnerstag beim 4:0 gegen Kasachstan überzeugt hatte. Danach hatte das Rangnick-Team das Spiel eigentlich im Griff, eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr ermöglichte Norwegen aber den Ausgleich durch einen Kopfball des Ex-Leipzigers Alexander Sörloth (39.).

Nach einem Foul an Baumgartner verwandelte Arnautovic den fälligen Elfmeter souverän (49.). Die Abwehrspieler Philipp Lienhart vom SC Freiburg (58.) und Stefan Posch (62.) sowie der eingewechselte Michael Gregoritsch (71.) erhöhten mit drei Kopfballtreffern auf 4:1. Haaland, der 2019 in Österreich bei Red Bull Salzburg seine Auslandskarriere begonnen hatte, blieb weitgehend wirkungslos. Beim 3:0 am vergangenen Donnerstag hatte der Ex-Dortmunder noch mit zwei Treffern den 87 Jahre alten Torrekord in der norwegischen Nationalmannschaft gebrochen.