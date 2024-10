Ohne Mbappe: Frankreich holt glanzlosen Pflichtsieg

Ohne Kapitän und Starstürmer Kylian Mbappe hat Frankreich einen glanzlosen Pflichtsieg in der Nations League eingefahren. Gegen Israel gewann die Equipe tricolore mit 4:1 (2:1) und holte damit den zweiten Sieg im dritten Spiel. Mit einem Erfolg am Montag in Belgien könnte das Team von Trainer Didier Deschamps trotz der Auftaktniederlage gegen Italien (1:3) in Gruppe 2 einen großen Schritt Richtung Play-offs machen.

In der Bozsik-Arena in Budapest, wo Israel seine Heimspiele aufgrund des Krieges im Nahen Osten austrägt, führten Eduardo Camavinga (6.), Christopher Nkunku (28.) mit seinem ersten Länderspieltor, Matteo Guendouzi (87.) und Bradley Barcola (89.) die Franzosen zum Sieg. Israel hatte den trägen Auftritt der Gäste nur im ersten Durchgang bestraft und durch Omri Gandelman (24.) den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt.

Mit dem Münchner Michael Olise in der Startelf erwischte Frankreich im ersten Spiel seit dem Rücktritt von Antoine Griezmann einen perfekten Start, bei Camavingas Distanzschuss sah Torhüter Omri Glazer allerdings nicht gut aus. Den Ausgleich konterte der Ex-Leipziger Nkunku in seinem ersten Länderspiel seit über einem Jahr für den lange zu harmlosen WM-Finalisten. Erst in der Schlussphase schraubte Frankreich das Ergebnis in die Höhe.

Und obwohl Mbappe nicht nominiert worden war, hatte er im Vorfeld die Schlagzeilen bestimmt. Deschamps hatte auf den zuletzt angeschlagenen Angreifer von Real Madrid verzichtet, um "kein Risiko einzugehen". Gegen den FC Villarreal spielte der 25-Jährige für die Königlichen aber bereits wieder. Zudem hatten Berichte über mögliche Spannungen innerhalb der französischen Teams rund um Mbappe für Aufsehen gesorgt.